Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da refüje çarpan otomobildeki Azat Mamuk (36) hayatını kaybetti, Seymen Kayhan (28) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Azat Mamuk'un kontrolünü yitirdiği 61 AFU 796 plakalı otomobil refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Azat Mamuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Seymen Kayhan ise müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Azat Mamuk'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı