Şanlıurfa'da Polis Memuru Şehit Oldu

Şanlıurfa'da polis memuru Ramazan Kütük'ün şehit olduğu kaza, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Kaza sonucunda zırhlı araç devrilirken, polis memurları koşuşturdu. Şanlıurfa Valiliği ise yazılı açıklama yaparak başsağlığı dileklerini iletti.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Şanlıurfa'da polis memuru Ramazan Kütük'ün (31) şehit olduğu kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şubeden çıkan Kütük'ün kullandığı zırhlı aracın manevra sırasında kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak devrilmesi ve polis memurlarının koşuşturması yer alıyor.

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "01.08.2023 günü saat 10.09 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru Ramazan Kütük, yaşanan trafik kazasında yaralanmış, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.