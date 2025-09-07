Haberler

Şanlıurfa'da Park Halinde Otomobilde Ölü Bulunan Genç Şahsın Kimliği Belirlendi

Şanlıurfa'da Park Halinde Otomobilde Ölü Bulunan Genç Şahsın Kimliği Belirlendi
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün park halindeki otomobilinde, silahla vurulmuş 24 yaşındaki Mehmet Akgün ölü bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi'nde park halinde bulundu.

Otomobili inceleyen ekipler, Mehmet Akgün'ü (24) silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
