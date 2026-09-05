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Minibüs Tıra Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Minibüs Tıra Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Şanlıurfa ile Gaziantep arasında bulunan kırsal Aşağı Yeniçağ Mahallesi yakınlarında Sait Aşan'ın (56) kullandığı 27 AIC 420 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan Beşir D. idaresindeki 33 BAJ 761 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada Miharin Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile Feleknaz Aşan (18) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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