Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'da evinin yakınında oyun oynarken su dolu çukura düşen 9 yaşındaki Ahmet Özlen, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da evlerinin yakınında oyun oynarken su dolu çukura düşen Ahmet Özlen (9), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özlen, evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çevredekiler durumu fark edip, hemen 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 

TALİHSİZ ÇOCUĞUN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibi, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özlen'in cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
