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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi, 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi, 2 kişi öldü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Üçdirek Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

Kanalda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra otomobildeki iki kişiyi sudan çıkardı.

İncelemede öldükleri belirlenen iki kişinin cansız bedenleri, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sulama kanalında kaybolduğu belirtilen erkeğin arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Ercan - Güncel

Şanlıurfa AFAD Güncel Haberler

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