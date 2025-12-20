Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İbrahim D. idaresindeki 27 PD 164 plakalı otomobil, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında, tali yola dönmek isteyen Sıtkı A. (36) yönetimindeki 41 ANE 958 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü İbrahim D. ile araçlardaki Mehmet D, Zübeyde A, İslim A. ve Kadriye A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
