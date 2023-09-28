Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Rıdvan Demir ve Emine Kılıç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen otomobildeki Rıdvan Demir (38) ile Emine Kılıç (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Suruç-Gaziantep kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Rıdvan Demir yönetimindeki 34 BDD 377 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Rıdvan Demir ile yanındaki Emine Kılıç'ın yapılan kontrolde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Demir ve Kılıç'ın cenazeleri olay yeri incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.