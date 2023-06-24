Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 5 Yaralı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki araç, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.