Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 5 Yaralı
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Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki araç, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari araç, Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Celal M, Muhammet Berat, Hivda Nur ve Osman D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel