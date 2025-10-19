Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ş.S. yönetimindeki 27 ACG 133 plakalı otomobil, Akabe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel