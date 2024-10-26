Şanlıurfa'da Otogarda Silahlı Saldırı: Bir Güvenlik Açığı Daha!

ŞANLIURFA'da, otogarda bekleyen G.K. (41), arkasından yaklaşan kişinin tabancayla bacağına ateş etmesi sonucu yaralandı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, otogar kapısında bekleyen G.K., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan G.K. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Olay anında otogarda bulunan kadın ve çocukların tedirginlik yaşadığı belirtildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -