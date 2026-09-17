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Şanlıurfa'da otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Engermen'in (60) kullandığı 63 ADH 656 plakalı hafif ticari araç ile Mümin A. (45) idaresindeki 35 BYC 613 plakalı tur otobüsü, Birecik-Halfeti kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Engermen, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Engermen, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü Mümin A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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