Halk otobüsünün çarptığı Ayşe Meryem, ağır yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı 5 yaşındaki Ayşe Meryem Tatak ağır yaralandı. Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ayşe Meryem Tatak (5), ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Meryem Tatak'a, sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarptı. Kazada Tatak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük Meryem, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Meryem Tatak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
