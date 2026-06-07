Şanlıurfa'da çıkan orman yangını söndürüldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını, 3 arazöz, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş