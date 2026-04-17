Haberler

Şanlıurfa'da Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Şanlıurfa'da Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 16 okuldan 50 öğrenci mücadele etti.

Turnuvada klasik yay minik erkekler kategorisinde İbrahim Halil Özbek, küçük erkeklerde Muhammed Mustafa Akıllı, küçük kızlarda Elif Hevi Baziki birincilik elde etti.

Klasik yay yıldız erkeklerde ise Mehmet Efe Ertörer, yıldız kızlarda Reyyan Çelik, genç erkeklerde Taha Belke ve genç kızlarda Fatime Firdevs Alagöz il birincisi oldu.

Makaralı yay genç erkekler kategorisinde de Muhammed Etgü, genç kızlarda ise Sena Demirel turnuvayı birincilikle tamamladı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti

Erdoğan imzayı attı! Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

İki saldırgan, tek profil! Türkiye bu gerçeği konuşuyor
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti

Erdoğan imzayı attı! Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler