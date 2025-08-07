Şanlıurfa'da Öğrencilere Doğanın Kaşifleri Yaz Kampı Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince öğrencilere yönelik Doğanın Kaşifleri 3. dönem yaz kampı etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bozova Çatak Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte ilçelerden gelen öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Kampa katılan öğrenciler, 2 gün boyunca voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, müzik, açık hava sineması, resim, müzik, doğa yürüyüşü, satranç gibi pek çok etkinlikten faydalandı.

Eğitmenler gözetiminde kamptaki etkinlere katılan çocuklara, Afet İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince orman yangınlarında alınacak önlemler uygulamalı olarak anlatıldı.

İlk kez kampa geldiklerini belirten çocuklar, burada unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunduğu ve çocuklarla gençlere verdiği önem için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet İşleri Müdürü Osman Akbaş ise öğrencilere orman yangınları hakkında bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.