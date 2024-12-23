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Şanlıurfa'da Öğrenciler Yerli Malı Haftası'nda Hava Araçlarını Tanıttı

Şanlıurfa'da Öğrenciler Yerli Malı Haftası'nda Hava Araçlarını Tanıttı
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Şanlıurfa'daki Piri Reis İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerinde ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli hava araçlarının maketlerini tanıtarak farkındalık oluşturdu. Öğrenciler, savunma sanayisinin önemini vurgulayarak hava taşıtlarının özelliklerini arkadaşlarına aktardı.

Şanlıurfa'da ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli hava araçlarının tanıtımını yaptı.

Karaköprü ilçesindeki Piri Reis İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni Nebihe Baş, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencileriyle farkındalık oluşturmak için bir çalışma başlattı. TUSAŞ tarafından yapılan yerli ve milli hava araçlarından 8'inin maketlerini temin eden Baş, öğrencileriyle bu maketleri birleştirdi.

Okulun kütüphanesinde oluşturulan tanıtım alanında yerli ve milli hava araçlarının maketlerinin başına geçen 4'üncü sınıf öğrencileri, okuldaki diğer arkadaşlarına öğretmenlerinin nezaretinde hava taşıtlarının özelliklerini anlatıyor.

Okul öğretmeni Nebihe Baş, AA muhabirine, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerinin hem öğrencilere hem de velilere anlatmak için yola çıktıklarını belirtti.

Öğrencilerine savunma sanayisinin önemini anlatmak istediklerini aktaran Baş, "Ben bir sınıf öğretmeniyim, savunma sanayisine çocuk yetiştirme gözüyle bakıyorum. Çocuklarımıza bu ürünleri ve maketleri tek tek tanıtıp, sevdirip bu alana özendirme amacıyla başladık. Yerli ve milli başarımızı geniş kitlelere duyurmayı amaçladık. Yerli Malı Haftası bizim çocukluğumuzda elmayla, portakalla, cevizle, fındık ve fıstıkla yapılırdı. Biz farklı bir bakış açısı getirmek istedik." dedi.

Okul Müdürü Ferhat Barut, bu tanıtımlarla öğrencilerin hayallerinde de değişiklikler olduğunu, artık uçak mühendisi olmak isteyenlerin sayısının arttığını söyledi.

"Önceden Yerli Malı Haftası'nda pasta yiyorduk"

Uçakları arkadaşlarına tanıtan 4'üncü sınıf öğrencisi Mihrimah Baş ise "Benim uçağım Hürjet. Ben gelen arkadaşlarıma uçağımı tanıtıyorum, onların sordukları sorulara cevap veriyorum." şeklinde konuştu.

Atak 2 helikopterini arkadaşlarına tanıtan 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Mahir Yıldız da "Önceden Yerli Malı Haftası'nda pasta yiyorduk, şu anda Yerli Malı Haftası'nda yerli ve milli uçaklarımızı tanıtıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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