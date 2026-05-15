Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 95 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 95 zanlının yakalandığını, bunlardan 88'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlara 850 jandarma personeli ve 8 narkotik köpeği katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara 85 asayiş timi ve 32 komando timi olmak üzere toplam 850 jandarma personeli katıldı. 8 özel eğitimli narkotik köpeği operasyonlarda kullanıldı.

Operasyonlar kapsamında 95 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 88'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada, "Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
