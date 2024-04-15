Şanlıurfa'da Müzisyen Evinde Ölü Bulundu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 44 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Eyüp Durusoy'un (44) evinin tuvaletinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Durusoy'un öldüğü tespit edildi.
Durusoy'un cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Durusoy'un düğünlerde müzisyenlik yaptığı öğrenildi.