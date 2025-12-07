Haberler

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 yaşındaki Mehmet İkiyıldız ve ağabeyi 24 yaşındaki Memduh İkiyıldız hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet İkiyıldız (17) ile ağabeyi Memduh İkiyıldız (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saatlerinde Günbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı 34 RG 9473 plakalı otomobil ile Mehmet İkiyıldız'ın kullandığı 63 AUZ 685 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
