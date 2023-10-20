Şanlıurfa'da Minibüs-Kamyon Çarpışması: 5 Ölü, 17 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen minibüs-kamyon çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ AÇIKLADI; YARALI SAYISI 17

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yolcu minibüsünün yol kenarında park halinde bulunan Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, yaralanan 17 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ayrıca, minibüs sürücüsü Necati D. ile kamyon sürücüsü Çetin K. ve Karayolları'nda görevli Mahmut Ö., gözaltına alındı.

VALİ ÇEBER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Çeber mesajında, "TAG yolunda saat 14: 20'de bir yolcu minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız vefat etti. 17 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız Nizip ve Birecik ilçesindeki hastanelere nakil edildi. Otoyol da tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2 saat boyunca trafiğe kapalı olan yol, tekrar açıldı.