Şanlıurfa'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Şanlıurfa'ya mevsimin ilk kar yağışı başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yağmaya başlayan mevsimin ilk karı kısa sürede etkisini kaybetti.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, kısa sürede etkisini kaybetti. Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa - Siverek Karayolunda gizli buzlanma meydana gelirken yol kenarındaki araziler ise beyaza büründü. Yaklaşık 2 saat boyunca hafif şekilde etkili olan kar, yerini karla karışık yağmura bıraktı.