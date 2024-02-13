Şanlıurfa'da metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sancak Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çöken metruk yapının içinde bulunan kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.
Söz konusu evin kullanılmayan boş bir yapı olduğu öğrenildi.