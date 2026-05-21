7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 şüpheli adliyede

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar ve MASAK raporları doğrultusunda; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 3 milyar 600 milyon TL işlem hacmine sahip hesapları incelemeye aldı. İncelemede; şüphelilerin yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para transferine aracılık ettiği belirlendi. Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Konya'da 18 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto cüzdanlarına da tedbir kararı kapsamında el konulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınları, sık sık 'Korkmayın' diyerek şüphelilere seslendi. O anlar, kameraya yansıdı.

