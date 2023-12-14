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Liselilerin 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'da liselilerin 'yan baktın' kavgasında kan aktı. Kavga sırasında bıçakla yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da liselilerin 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan Mustafa Karaçalı (16) hayatını kaybetti, Yakup K. (17) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Mustafa Karaçalı ile Yakup K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Karaçalı, kurtarılamadı. Yakup K.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa kavga Olay Şiddet 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

kerem can:

Erkeklik diye bıçakla ve ya silah ile gezen ahmaklar sonu ya hastane ya hapishane ya da mezaristan oluyor. Olan gençliğe ve ailelerine oluyor. Uzak durmak iyidir.

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