Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa'daki Kuyumcu Soygununa Karışan 6 Şüphelinin Yakalandığını Duyurdu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma ve yaralama olayında 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soygun sırasında polis memuru yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma ve silahlı kasten yaralama olayına karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Karaköprü ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yüzleri maskeli, tabanca ve pompalı tüfekle gelen 3 şüphelinin yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altını gasp ettiği ve kuyumcu dükkanında müşteri olarak bulunan polis memuru S.İ'nin ayağından yaralandığı olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'nın konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"?Dün, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yüzleri maskeli, ellerinde tabanca ve pompalı tüfek bulunan 3 şahıs tarafından yapılan soygunda yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın gasp edildi, olay sırasında kuyumcu dükkanında müşteri olarak bulunan Polis Memurumuz S.İ. ayağından yaralandı."

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.A, E.A, İ.D, E.Ç, H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında 'Nitelikli Yağma ve Silahlı Kasten Yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Operasyonda; olayda kullanılan otomobil, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile gasp edilen altınlar ele geçirildi.

Yaralanan polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

