Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcudan silahlı soygun sırasında izinli bir polis memurunun yaralandığı olayda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye gönderildi. İlgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcudan silahlı soygun sırasında dükkandaki izinli bir polis memurunun ayağından yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta bir kuyumcuya soygun amacıyla giren, yüzleri maskeli ve silahlı kişilerin, bir miktar altın alıp bu sırada dükkanda bulunan izinli polis memurunun ayağından silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i Asayiş Şube Müdürlüğü, yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karaköprü ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından bir kuyumcuda soygun gerçekleştirilmiş, bu sırada dükkanda bulunan izinli bir polis memuru ayağından yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, şüpheliler M.A, E.A, İ.D, E.Ç, H.A. ve A.A.'nın yakalandığını, şahıslar hakkında 'nitelikli yağma ve silahlı kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
