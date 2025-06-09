Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcudan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Pompalı tüfek taşıyan 3 zanlı, altın çalamadan kaçarken ateş açtı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcudan soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dikili Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 zanlı, bir süre sonra koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı.

Altın çalamadan kaçan zanlılardan birinin ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine yakın bir noktada pompalı tüfek ele geçirirken zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun girişimi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, 3 zanlının kuyumcu dükkanına girmesi ve yaklaşık 15 saniye sonra koşarak bölgeden kaçması, bu sırada bir zanlının kuyumcu dükkanına doğru ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.