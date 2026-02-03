Haberler

Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin 6 kişi yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcudan silahlı soygun sırasında izinli bir polis memurunun yaralanması sonucunda 6 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcudan silahlı soygun sırasında dükkandaki izinli bir polis memurunun ayağından yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Narlıkuyu Mahallesi'nde dün bir kuyumcuya soygun amacıyla giren, yüzleri maskeli ve silahlı kişilerin, bir miktar altın alıp bu sırada dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek yapılan araştırmada şüphelilerin eşkalleri belirlendi.

Yapılan çalışma sonucunda 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen silahlar ile çalınan altınlar ele geçirildi.

Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, soygun sırasında yaralanan polis memuru S.İ'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Karaköprü ilçesinde dün yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından bir kuyumcuda soygun gerçekleştirilmiş, bu sırada dükkanda bulunan izinli bir polis memuru ayağından yaralanmıştı.

