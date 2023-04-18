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Şanlıurfa'da kuruyemiş ve şekerleme satan işyerleri denetlendi

Şanlıurfa'da kuruyemiş ve şekerleme satan işyerleri denetlendi

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik denetim yapıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerinde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yaptı.

Ekipler, kurallara uymayan işletmeleri yönelik cezai işleme başlatacakları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Haliliye Belediyesi Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

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