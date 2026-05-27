Şanlıurfa'da kurban kesimi sırasında 232 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 232 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen kesim alanlarında ve evlerinin önünde kurbanlarını kesmeye başladı. Kesim sırasında bazı vatandaşlar kullandıkları bıçaklarla el, kol ve ayaklarından yaralandı. Bazı kişiler ise hayvanların darbeleri sonucu yaralandı. Yaralananlar, yakınları tarafından kentteki hastanelerin acil servislerine götürüldü. Şanlıurfa genelindeki hastanelerde yoğunluk oluşturan ve halk arasında 'acemi kasap' olarak adlandırılan 232 kişinin tedavileri yapıldı. İlk müdahaleleri tamamlanan yaralıların büyük bölümünün taburcu edildiği öğrenildi.

ELİNİ KESEN ACEMİ KASAPTAN UYARI: KASAPLIK HERKESİN İŞİ DEĞİL

Bayram sabahı kurbanını kendi imkanlarıyla kesmek isteyen Cuma Yıldız, kesim sırasında elinden yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız'ın başparmağında ciddi hasar oluştuğu belirtildi. Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Yıldız, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kurbanı kesmeye çalışırken elimi kestim. Buna da şükür, daha kötüsü de olabilirdi. Buradan acemi kasaplara şunu söylemek istiyorum; kasaplık herkesin işi değildir. Bilmediğiniz işi yapmayın. Kasaba ücret versinler, riskli işler yapmasınlar" dedi. Yaşadığı kazanın etkisinin kalıcı olabileceğini belirten Yıldız, "Birazdan ameliyata gireceğim. Ne kadar para verilirse verilsin, bu başparmağım artık eskisi gibi olmayacak. Acemi kasaplardan ricam, herkes bu işi yapmasın" diye konuştu.

Bayramın ilk gününde kentte yüzlerce kişinin benzer nedenlerle hastanelere başvurduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri vatandaşlara kurban kesimi sırasında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

