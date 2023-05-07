Şanlıurfa'da korkunç kaza: 4 kardeş hayatını kaybetti, anne ve oğlu kayıp

Akraba ziyareti dönüşünde stabil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, sulama kanalına düştü. 4 kardeş hayatını kaybederken, anne ve oğlu kayıp. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor.

4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ GÖZYAŞLARIYLA ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Öte yandan, gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 4 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. (DHA)