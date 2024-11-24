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Şanlıurfa'da Konvoy Kazasında MYP İl Başkanı Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Konvoy Kazasında MYP İl Başkanı Hayatını Kaybetti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi. Kazada Kolkara'nın yanında bulunan İl Başkan Yardımcısı da ağır yaralandı. Cenaze törenine MYP Genel Başkanı Remzi Çayır katıldı.

(ANKARA) - Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın dün akşam Şanlıurfa'daki programının ardından konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi. Kolkara bugün Şanlıurfa'da defnedildi. Cenaze törenine MYP Genel Başkanı Remzi Çayır da katıldı. Kolkara'nın yaşamını yitirmeden önceki son fotoğrafında, Genel Başkan Remzi Çayır ile sohbet ettiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın dün Şanlıurfa'daki programı sonrasında, akşam saatlerinde konvoyu havalimanına seyir halindeyken meydana geldi.

Bakan Kacır'ın Şanlıurfa'daki temaslarını tamamlamasının ardından GAP Havalimanı'na hareket ettiği sırada konvoyunda bulunan bir araç, bu sırada kitap fuarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen MYP Genel Başkanı Çayır'ı, programın ardından havalimanında uğurladıktan sonra dönmekte olan Kolkara'nın içinde bulunduğu araçla çarpıştı. Kazada Kolkara'nın yanında bulunan, aynı zamanda aracı kullanan MYP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Altun da ağır yaralandı.

Kazada 2'si koruma polisi olmak yaralanan toplam 6 kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mehmet Kolkara'nın cenazesi, MYP Genel Başkanı Çayır'ın da katıldığı törenle bu sabah Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kolkara'nın yaşamını yitirmeden önceki son fotoğrafında, Genel Başkan Remzi Çayır ile sohbet ettiği görüldü.

Öte yandan, MYP ile Bakan Kacır, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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