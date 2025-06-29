Şanlıurfa'da Kıyma Makinesine Kaptırılan Çocuk Ameliyat Oldu

Şanlıurfa'da Kıyma Makinesine Kaptırılan Çocuk Ameliyat Oldu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 12 yaşındaki İsmail Ç. evde et çekerken kıyma makinesine elini kaptırdı. Ailesinin yardımıyla kurtarılan çocuk hastanede ameliyata alındı.

Şanlıurfa'da kıyma makinesine elini kaptıran 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastanede ameliyata alındı.

Merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde İsmail Ç. (12), evinde et çektiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden ailesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan İsmail Ç. için 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından eli sıkıştığı yerden kurtarılan İsmail Ç, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Hastanesinde ameliyata alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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