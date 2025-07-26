Şanlıurfa'da Kaza Yapan Otomobilde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Kaza Yapan Otomobilde Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi ve yangın çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJF 230 plakalı otomobil, Viranşehir-Siverek kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil daha sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç hasar gördü.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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