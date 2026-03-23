Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da yol yapım çalışması nedeniyle yaklaşık 8 metre derinliğine uçan otomobilde Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da yol yapım çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki alana uçan otomobildeki Suriye uyruklu Gale Ali (45) hayatını kaybetti, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolu, organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 63 MD 0481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 8 metreden yol yapım çalışması nedeniyle açılan alana uçtu. Ters dönen araçtaki Gale Ali yaşamını yitirirken, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler çukura inmekte zorlandı. Yaralı sürücü, halat ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gale Ali'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

