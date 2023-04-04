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Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Güncel Haberler

3 çocuk annesi Hülya Balıkan, bir süre yasak aşk yaşadığı ve kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit eden kayınbiraderi Ferdi Balıkan'ı sokak ortasında tabancayla öldürdü. Balıkan, "Namusumu temizledim" diyerek teslim olurken; Ferdi Balıkan'ın genç kadınla görüşmek için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya geldiği, buluşmak için tehditler savurduğu ve bir araya gelir gelmez öldürüldüğü öğrenildi.

Paşabağı Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk annesi Hülya Balıkan, eşinin kardeşi Ferdi Balıkan'la ilişki yaşadı. Ferdi Balıkan, ilişkileri sırasında kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya Balıkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte, 3 ay önce Diyarbakır'a yerleşti.

Ferdi Balıkan, şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntüleri sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı. Tehditler üzerine Hülya Balıkan; Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek kayınbiraderiyle buluştu.

Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Hülya Balıkan, buluşma noktasına gelen kayınbiraderine yanında bulunan tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Balıkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay sırasında Hülya Balıkan, kayınbiraderinin cansız bedeninin başında bekleyip çevredekilerden polisi aramalarını istedi. 3 çocuk annesi kadın bu sırada, "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum? Namusumu temizledim" diye bağırdı.

Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Hülya Balıkan daha sonra ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki tabancasını bırakarak teslim oldu. Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde öldüğünü belirlediği Ferdi Balıkan'ın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Gözaltına alınan Hülya Balıkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Kenan Keskin:

Tut birini, vur öbürüne.

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semih yücel:

Allah c.c tertemiz yolunu terk edenler ancak şeytanın pis ve lanet yolunda giderler sonuç... hak eden bulur

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Mesut KARAHAN:

Hah işte haksız değilmişim, Ortada yasak aşk ve bu yasak aşkın devam etmesi için baskı kuran videolarla şantaj yapan kayın birader. Hey Allah'ım Evlerden ırak

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