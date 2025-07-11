Şanlıurfa'da Kaybolan Mustafa Aslan'ın Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa'da Kaybolan Mustafa Aslan'ın Cansız Bedeni Bulundu
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Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan 27 yaşındaki dört çocuk babası Mustafa Aslan'ın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, iki gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Mustafa Aslan'ın (27) cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Öğleden sonra Çekçek Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz halde suyun yüzeyinde bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede 2 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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