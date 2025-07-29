Şanlıurfa'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına akıntıya kapılan 27 yaşındaki Mehmet Fatih Yıldız için 4 gündür süren arama çalışmaları geniş bir alanda sürüyor. Yıldız'ın yakınları olay yerinde endişeli bir şekilde bekliyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 4. gündür devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında 4 gün önce kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (27) için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'dan gelen dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını geniş bir alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

Yıldız'ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Haliliye ilçesinde 26 Temmuz'da sulama kanalına giren Yıldız, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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