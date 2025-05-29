Şanlıurfa'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları 4. Gününde

Şanlıurfa'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları 4. Gününde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Ekipler, geniş bir alanda arama yapıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 26 Mayıs'ta sulama kanalında kaybolmasının ardından gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Geniş bir alanda süren çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri görev alıyor.

Olay

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında 26 Mayıs'ta sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali akıntıya kapılmış, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.