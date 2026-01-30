Haberler

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, tasarlayarak kasten öldürme suçundan aranan B.B. jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan B.B'nin Elbeğendi Mahallesi'nde saklandığı adresi belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda B.B. saklandığı adreste gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu arada, operasyon anına ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Haberler.com
500

