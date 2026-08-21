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Siverek'te firari hükümlü yakalandı

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Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.H.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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