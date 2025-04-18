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Şanlıurfa'da Kasten Adam Öldürme Suçundan 5 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Kasten Adam Öldürme Suçundan 5 Zanlı Yakalandı
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Şanlıurfa Valisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, kasten adam öldürme suçundan aranan 5 zanlının yakalandığını açıkladı. Zanlılar, Hilvan, Viranşehir, Diyarbakır ve Van'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan 5 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasten adam öldürme suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Farklı tarihlerde işlenen "kasten adam öldürme" suçundan aranan 5 zanlının Hilvan ve Viranşehir ilçeleri ile Diyarbakır ve Van'da yakalandığını ifade eden Şıldak, zanlıların cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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