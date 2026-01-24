Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında il genelindeki grup yolları, ana arterler ve bağlantı yollarının yaklaşık yüzde 95'inde ulaşımın yeniden sağlandığı belirtildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen ekiplerin gece gündüz görev başında olmaya devam ettiği anlatılan açıklamada, kırsal bölgelerin yanı sıra şehir genelinde de ulaşımın açık tutulması için karla mücadele çalışmalarının koordinasyon içerisinde devam ettiği vurgulandı.