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Şanlıurfa'da kardeşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da kardeşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, B.H. ile kardeşi Y.H. arasında Balık Ayağı Bulvarı üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.H, ablası B.H'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Ağır yaralanan B.H, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Y.H, bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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