Haberler

Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 205 araç ve 804 personelle sürdürüyor.

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, karla mücadele çalışmalarının sahada 205 araç ve 804 personelle sürdürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerin görev başında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı

Kız kardeşlerin katilinin sonu, kötü bitti
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

Bir kentimiz sele telim! Araçlar böyle sürüklendi
Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi

Volkan Demirel'in transfer gözdesi Süper Lig devine yolcu