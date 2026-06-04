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Şanlıurfa'da otomobilin, yayaya çarptığı kaza kamerada

Şanlıurfa'da otomobilin, yayaya çarptığı kaza kamerada
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Şanlıurfa Ceylanpınar'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Ceylanpınar ilçesi TİGEM yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, kadının yolun karşısına geçmekte bir süre tereddüt ettiği, ardından otomobilin çarpmasıyla savrularak yere düştüğü görüldü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yaralı kadına yardımına koştuğu da kamera kaydında yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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