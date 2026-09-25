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Şanlıurfa'da jandarmanın göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

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Valilik açıklamasına göre, Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli, jandarmanın belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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