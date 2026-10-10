Haberler

Şanlıurfa'da jandarmanın 15 günlük çalışmasıyla 68 kaçak göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da jandarmanın 15 günlük çalışmasıyla 68 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa-Suriye sınır hattında 15 gün süren jandarma çalışmasında 68 kaçak göçmen yakalandı. Depolarda ve terk edilmiş metruk evlerde yakalanan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin 15 gün boyunca yürüttüğü çalışmalarda 68 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Şanlıurfa- Suriye sınır hattında yürütülen çalışmalar yaklaşık 15 gün sürdü. Çalışmalar sonucunda, kaçak göçmen oldukları belirtilen 68 kişi depolarda, terk edilmiş metruk evlerde yakalanarak, ülkelerine gönderilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olaylarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 85 sitede yayınlandı.
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor

Ekmeğini yediği şehrimize büyük ihanet! Söylediklerine tepki yağıyor
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı yeni dizisinde sınırları zorladı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

Vicdanları yaralayan kararla ilgili geri adım

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu