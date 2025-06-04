Şanlıurfa'da İnşaatta İstinat Duvarı Çöktü: 4 İşçi Yaralandı

Şanlıurfa'da İnşaatta İstinat Duvarı Çöktü: 4 İşçi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat alanında istinat duvarının çökmesi sonucu 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, yapımı devam eden bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bozova'ya bağlı Kesmetaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin çevre duvarının yapımı sırasında sıva yapan işçilerin üzerine istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında kalan işçileri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, mekanik araçlar kullanarak göçük altında kalan Suriye uyruklu Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif ile Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş'u yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan işçilerden Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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